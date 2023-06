Como o ChatGPT pode auxiliar no treino de musculação?

A inteligência artificial também pode dar alguns conselhos sobre a sua rotina de treinos, mas não substitui um profissional qualificado

Todos os dias, as pessoas descobrem novas formas de utilizar o ChatGPT, a inteligência artificial da OpenAI que vem sendo o centro das atenções nos últimos meses. Com um sistema de machine learning bem avançado, a IA se destaca por ser capaz de aprender praticamente qualquer assunto com os usuários e, a partir dos dados coletados, criar diálogos complexos e únicos sobre os mais diversos temas. Ultimamente, o chatbot está inclusivamente a ser usado para prescrever rotinas de treinos.

A capacidade do ChatGPT impressiona, e o fato de poder consultar qualquer informação em questão de segundos também é um grande atrativo. Levando em consideração que a IA retira o seu conhecimento de diversos sites da internet e os combina com outros dados recolhidos junto de utilizadores, é de se esperar que os conselhos sejam minimamente confiáveis. Sendo assim, pode usar a ferramenta para fazer algumas adaptações nos seus treinos de musculação, mas sempre com muita cautela.

Informações e dicas importantes

O ChatGPT já se provou eficaz para fornecer algumas dicas e informações básicas a respeito de uma rotina de atividades físicas focada em musculação, mas ainda não consegue fornecer um planeamento muito específico. Para começar, é necessário ser bem claro quando for pedir um conselho do género ao robô. Assim, experimente dizer algo como “faça-me um plano de treino de musculação para a semana” e complemente dizendo se deseja treinar a parte superior ou inferior, caso tenha alguma preferência.

A própria inteligência artificial deixará claro que não é nenhum personal trainer, mas fornecerá alguns dados gerais sobre quais grupos musculares podem ser treinados e que tipo de exercício realizar na academia. Pode ser útil para quem estiver à procura de novas formas de diversificar a sua rotina de treinos, mas ainda é importante consultar um profissional especializado antes de seguir as indicações do robô.

Cuidados essenciais

É preciso lembrar que o ChatGPT não é um banco de dados e que gera as respostas em tempo real. Isso significa que ele pode responder de forma diferente a uma mesma pergunta, o que reforça a importância de validar qualquer informação obtida com alguém que entenda do assunto. Os cuidados devem ser redobrados com quem ainda está começando a ter uma vida fisicamente ativa ou não possui muita experiência com a prática de musculação.

As mesma precauções de aplicam se pedir sugestões suplementos alimentares para complementar os treinos e ganhar massa muscular. A IA é capaz de dar algumas dicas certeiras, como creatina e outros suplementos eficazes, mas continua a ser importante consultar um nutricionista previamente.