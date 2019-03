Como monitorizar o seu filho quanto ao álcool?

Conhecer os interesses, actividades e amigos do seu filho é de extrema importância para esta monitorização.

Estabelecer horários, regras e rotinas é uma estratégia extremamente eficaz para esta monitorização.

Associar a semanada ou mesada a objectivos concretos relacionados com os interesses do seu filho é outra estratégia extremamente eficaz para esta monitorização.

Proporcionar momentos de diversão saudáveis ao seu filho e respectivos amigos, bem como incentivar no seu filho a procura e manutenção de relações de amizade com miúdos positivos e com interesses culturais, desportivos e intelectuais, é igualmente de extrema importância para esta monitorização.

Pode inclusive criar uma rede de famílias positivas em que semanal ou mensalmente proporcionam momentos de lazer juntos positivos.

Encorajar no seu filho a independência com responsabilidade, bem como a não cedência às pressões dos outros ao longo de todo o seu desenvolvimento auxilia também esta monitorização.