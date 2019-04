Como lidar com um colega de trabalho que constantemente reclama ser vítima de tratamento injusto?

A pessoa em causa pode estar com algum problema de saúde mental ou stress excessivo.

Por isso, deve-se em primeiro lugar identificar os stressores para os evitar.

Por outro lado, a pessoa deve aceitar o que não pode mudar e lidar proactivamente com o que é alvo de mudança.

Começar por utilizar as pausas de forma prazerosa pode ser uma estratégia eficaz. Por outro lado, ser pontual no horário de entrada e saída do trabalho é igualmente importante.

Participar em cursos para treinar competências de gestão em saúde mental e stress tem-se mostrado extremamente relevante.