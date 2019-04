Como lidar com um colega de trabalho que constantemente entra em conflito com a equipa?

Assegurar que as prioridades, práticas e regras da organização promovem um ambiente de trabalho psicologicamente saudável é uma forma excelente para lidar com um colega de trabalho que constantemente entra em conflito com os membros da equipa.

Ser um modelo a seguir nas atitudes, acções e linguagem é outra estratégia, encorajando novas ideia com entusiasmo, optimismo e confiança, e desencorajando o rumor, a fofoca e a culpabilização.

Evitar que os problemas interpessoais escalem devido a maiores exigências e horas extra. Incentivar sim as actividades de lazer, desporto e familiares para um maior equilíbrio emocional.