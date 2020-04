Como lidar com o confinamento durante a pandemia

Um webinar subordinado ao tema “Estratégias para lidar com o Confinamento durante a Pandemia covid-19” terá lugar dia 20 de abril às 15 horas de Lisboa, com o professor doutor Ivandro Soares Monteiro, colunista do BOM DIA.

Esta iniciativa da Câmara de Comércio Luso-Britânica terá lugar em linha através da aplicação Zoom.

Na palavras do doutor Ivandro, “o isolamento social é uma situação muito difícil para os humanos lidarem, considerando que somos, de facto, criaturas sociais”. Nesse sentido contamos com a sua preciosa experiência clínica para ajudar a lidar com as diferentes situações que podem surgir.

O webinar vai tratar da forma como lidar com o medo e ansiedade devido ao covid-19, fornecer ferramentas de ocupação de tempo de desenvolvimento pessoal e propor atividades de tempos livres produtivas.

Inscrições e mais informação para: s.montenegro@bpcc.pt ou por telefone: +351 926 905 160.

Ivandro Soares Monteiro é psicólogo especialista reconhecido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) em “Psicologia Clínica” e “Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações” & “Psicoterapia”. Executive Coach (International Society for Coaching Psychology, UK). Consultor Comportamental (Corporate). Professor Universitário. Fundador e CEO da EME SAÚDE. Doutorado em Psicologia Clínica (Univ. Minho) e Mestre em Ciências Cognitivas (Univ. Minho). Certificate of Achievement (University of Memphis, USA). Psicoterapeuta certificado (Nível E – membro International Society for Interpersonal Psychotherapy, USA) e reconhecido pela International Society for Interpersonal Psychotherapy (ISIPT).