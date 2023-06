Como identificar luzes traseiras com defeito?

As luzes traseiras de um automóvel são uma das peças mais importantes, se não a mais importante, durante a condução. Se a polícia o parar por defeito nas luzes, pode ter de pagar uma multa que pode chegar aos 300 euros por um problema que podia ser resolvido em apenas alguns minutos.

Identificar uma luz avariada é realmente muito simples, vamos explicar-lhe como o fazer e como resolver o problema.

Como identificar uma luz traseira avariada?

As luzes traseiras têm um papel fundamental na visibilidade dos outros condutores, o que ajuda a manter a segurança na estrada. Se estiverem avariadas ou com defeito, a segurança fica comprometida.

O automóvel tem várias luzes traseiras, como os mínimos, os piscas, as luzes de inversão de marcha, as luzes de travagem e as luzes de nevoeiro. Será necessário testar todas estas luzes, algo que pode ser feito sozinho ou com ajuda de alguém.

O processo para identificar as luzes com defeito é simples: basta rodar a chave de ignição para ligar o sistema elétrico do carro e testar cada uma delas. Ligue os mínimos, saia do carro, e veja se estão a funcionar corretamente. Repita para cada uma das luzes.

No caso das luzes de travagem, peça ajuda para testar porque as luzes só ligam quando o travão é pressionado. Outra opção, se não tiver ninguém consigo, é aproximar o carro de uma parede ou do portão de uma garagem, por exemplo, e testar as luzes.

O nosso conselho é que compre lâmpadas extra para que tenha sempre uma reserva para qualquer eventualidade.

Quais as causas mais comuns das luzes traseiras com defeito?

1. Fusíveis queimados

Uma carga elétrica muito elevada pode resultar num fusível queimado, o que fará a luz traseira parar de funcionar.

Para se certificar que o problema é o fusível queimado, basta descobrir qual o fusível da luz no manual do carro e usar um dispositivo para teste de fusíveis. Pode comparar a voltagem com a recomendada ou usar uma luz de teste.

Trocar o fusível é fácil, mas deve ter cuidado para substituir por um que tenha as mesmas especificações.

2. Lâmpada com defeito

O melhor é analisar o estado da lâmpada e se não estiver a funcionar, trocá-la por outra. O conserto passa por isso mesmo, pela troca da lâmpada. Diferentes modelos de carros têm diferentes formas de chegar à lâmpada.

Certifique-se de que compra uma lâmpada adequada ao seu carro.

3. Problemas no circuito

Este problema não é tão fácil de resolver ou diagnosticar em casa, portanto leve o carro ao mecânico se suspeita que este possa ser o problema.

Como é feita a reparação destas luzes?

Como já vimos acima, as luzes traseiras podem deixar de funcionar por uma série de razões e o concerto vai depender da causa. Mas, de uma forma geral, consertar as luzes traseiras de um carro é tão simples que nem precisa de se dirigir a um mecânico.

Caso seja necessário trocar a lâmpada, diferentes modelos de carros têm diferentes processos de troca de lâmpadas, mas são todos muito idênticos. Só tem de tirar os parafusos e trocar a lâmpada.

Antes de comprar as lâmpadas, veja no manual do carro quais as lâmpadas que podem ser usadas no veículo.

Se o problema estiver no fusível, basta trocá-lo na caixa de fusíveis. O manual do automóvel irá ajudá-lo a identificar o fusível relativo à luz que não está a funcionar corretamente. Apesar de simples, se tiver receio de o fazer, peça ajuda a alguém que já o tenha feito.

Caso não consiga identificar o problema, o melhor será levar o carro ao mecânico para que sejam feitos testes e o problema seja identificado e resolvido.

E, para concluir, não se esqueça da manutenção

A melhor forma de prevenir qualquer avaria ou problemas nas lâmpadas é a manutenção. De tempos em tempos, teste as luzes do carro e avalie se continuam a ter uma boa iluminação ou se estão com defeitos.

Se a lâmpada não estiver a funcionar de todo, troque-a antes de voltar a andar com o veículo.

Verificar se as luzes estão a funcionar não lhe tira mais do que alguns minutos, portanto faça-o com frequência.

