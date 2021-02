Como fomentar as relações comerciais entre Europa e América Latina?

No dia 15 de março, pelas 17 horas, o Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa realiza uma conferência subordinada ao tema “Relações comerciais e de investimento entre União Europeia e América Latina”.

Participam, entre outros, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, o Deputado ao Parlamento Europeu e Presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Brasil José Manuel Fernandes; o Embaixador da UE no Brasil Ignacio Ibañez e a Subsecretária da Secretaria de Relaciones Exteriores do México.

A conferência insere-se no projecto Jean Monnet denominado “Building Rights and Developing Knowledge between European Union and Latin America – BRIDGE” do qual fazem parte a Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil); a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; a Universidade de Sevilha (Espanha); a Universidade de Milão (Itália); a Universidade Nacional Autónoma (México); a Universidade de Buenos Aires (Argentina) e a Universidade de Rosario (Colômbia).

Pode participar gratuitamente enviando um e-mail para conferenciasinstitutoeuropeu@ gmail.com