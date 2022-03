Como evitar repetições?

Para evitar repetições, podemos e devemos recorrer a elementos de coesão textual, como a pronominalização, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, holonímia, de forma a que o nosso texto seja o mais diversificado possível, claro e sem palavras repetidas.

❌ Os manifestantes estavam exaltados, por isso o líder do grupo pediu aos manifestantes que ficassem calmos.

✅ Os manifestantes estavam exaltados, por isso o líder do grupo pediu-lhes que ficassem calmos. (pronominalização)

❌ Os professores do curso de Direito fizeram uma avaliação com os alunos do último período do curso de Direito. Os professores também pediram aos alunos que respondessem a um questionário sobre a instituição.

✅ Os professores do curso de Direito fizeram uma avaliação com os alunos do último ciclo de estudos. Os docentes também pediram aos estudantes que respondessem a um questionário sobre a instituição. (sinonímia)

❌ Fui ontem ao supermercado e comprei abóbora, cenoura, batata e mandioca. Fiz abóbora, cenoura, batata e mandioca no almoço de domingo.

✅ Fui ontem ao supermercado e comprei abóbora, cenoura, batata e mandioca. Fiz todos estes legumes no almoço de domingo. (hiperonímia)

