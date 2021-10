Como estaciona um super-herói o seu novo Lexus?

Há coisas que valem a pena preservar a todo o custo. Se for Kingo em “Eternals” da Marvel Studios, interpretado por Kumail Nanjiani, isso inclui o seu reluzente Lexus NX 450h+ F SPORT. Como parceiro automóvel exclusivo de “Eternals” da Marvel Studios, a Lexus estreia hoje uma campanha de marketing com um vídeo intitulado “Parking Spot”, que pode ser visto aqui.

Na peça de dois minutos, Kingo tem de resolver um problema muito humano antes de se juntar à batalha épica de super-heróis que decorre no centro da cidade – encontrar um espaço de estacionamento seguro para o seu novo Lexus NX eletrificado com a tecnologia híbrida plug-in. O crossover de luxo totalmente novo conta com um design poderoso, inovação intuitiva e versatilidade. É no reino do “imaginário” que o fabricante de automóveis de luxo e a força de criar cinema se alinham.

“Eternals” da Marvel Studios introduz uma arrebatadora nova equipa de Super-Heróis ao Universo Cinematográfico da Marvel, antigos extraterrestres que vivem em segredo na Terra há milhares de anos. Depois de “Avengers: Endgame”, uma tragédia inesperada força-os a sair das trevas para se reunirem contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviants.

O filme é realizado por Chloé Zhao, que entrou para a história dos Óscares como a primeira mulher asiática a ganhar o Óscar de Melhor Realizador. Para além de Kumail Nanjiani, o elenco é composto por Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee e Kit Harington. “Eternals” da Marvel Studios chega aos cinemas europeus entre 3 e 5 de novembro de 2021.

“Na Lexus, abraçamos uma nova era de eletrificação, tecnologia intuitiva, desempenho e design, uma visão digna dos avançados Eternals e da sua missão de proteger o nosso futuro”, diz Brian Bolain, diretor geral de Marketing global da Lexus. “Estamos extremamente entusiasmados por nos juntarmos aos Eternals da Marvel Studios para apresentar o nosso próprio super-herói, o NX 450h +, que representa o primeiro marco do nosso caminho em direção a uma Lexus re-imaginada.”

“Estamos muito entusiasmados por colaborar com a Lexus para dar aos espectadores uma visão antecipada de um de nossos novos heróis, Kingo (interpretado por Kumail Nanjiani), em ação. A campanha criativa da Lexus é apropriadamente épica, e oferece a mesma combinação de ação, espetáculo e humor a que os nossos fãs assistirão no filme”, explica Mindy Hamilton, Vice-Presidente Sénior, Marketing de Parcerias Globais da Marvel Studios.

“Parking Spot” foi dirigido pela dupla Anthony e Joe Russo, irmãos que dirigiram quatro filmes do universo cinematográfico da Marvel, incluindo um dos filmes de maior bilheteira de todos os tempos, “Avengers: Endgame”. Os espectadores mais atentos a “Parking Spot” repararão em alguns ovos de Páscoa do Marvel Cinematic Universe. Para atingir o nível de efeitos visuais que os espectadores esperam do universo cinematográfico da Marvel, a Lexus selecionou a oscarizada Framestore, empresa de efeitos visuais. “Parking Spot” será a estrela da campanha de marketing, destinada a ter uma forte presença em média, em eventos especiais ou nos centros Lexus. O novo crossover de luxo – o Lexus NX e o sedan topo de gama Lexus LS 500 vão aparecer no filme.

SOBRE “ETERNALS” DA MARVEL STUDIOS

“Eternals” da Marvel Studios conta a história de um grupo de heróis provenientes do espaço, que têm protegido a Terra desde o nascimento do homem. Quando os Deviants, que se pensavam há muito perdidos na história, regressam misteriosamente, os Eternals são forçados a reunir-se para defender a Humanidade, mais uma vez.

O notável elenco inclui Gemma Chan, como Sersi, amante da humanidade; Richard Madden o todo-poderoso Ikaris; Kumail Nanjiani, o cósmico Kingo; Lia McHugh a eternamente jovem alma-velha Sprite; Brian Tyree Henry, o inventor inteligente Phastos; Lauren Ridloff, a super-rápida Makkari; Barry Keoghan, o indiferente e solitário Druig; Don Lee, o poderoso Gilgamesh; Kit Harington, como Dane Whitman; Salma Hayek, a sábia e espiritual líder Ajak; e Angelina Jolie, a feroz guerreira Thena .

Chloé Zhao dirige o filme, Kevin Feige e Nate Moore são os produtores, e Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy os produtores executivos. A história é de Ryan Firpo & Kaz Firpo, e o guião de Chloé Zhao, Chloé Zhao & Patrick Burleigh e Ryan Firpo & Kaz Firpo. “Eternals” da Marvel Studios estreia nos cinemas europeus no início de novembro de 2021 (3, 4 ou 5 de novembro, dependendo dos países).

