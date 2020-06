Como está a comunidade portuguesa a lidar com a pandemia na Alemanha?

O Fórum Digital da Comunidade Portuguesa na Alemanha realizou no passado sábado, uma sessão em direto no Facebook para discutir a situação da diáspora portuguesa em terras germânicas no que concerne ao confinamento de Gütersloh e à gestão das férias no contexto de pandemia.

Recorde-se que, como o BOM DIA deu conta, três trabalhadores portugueses de um matadouro na Alemanha estão infetados com covid-19, na localidade de Gütersloh.

Um surto na empresa de carne “Tönnies”, onde foram detetadas mais de 1.500 infeções em trabalhadores, levou a que o governo da Renânia do Norte-Vestefália decretasse o confinamento de duas localidades vizinhas, Gütersloh e Warendorf.

Dos cerca de sete mil trabalhadores do matadouro, sete são portugueses, três deles têm covid-19, mas estão fora de perigo e a recuperar em casa.

Um dos três portugueses infetados com covid-19 num matadouro em Gütersloh, na Alemanha, apontou falta de condições de higiene e segurança na empresa e admite que, mesmo depois de aparecerem casos, foram obrigados a trabalhar.

Armin Laschet, líder do governo da Renânia do Norte-Vestefália, revelou que uma possível responsabilização da empresa ainda está a ser avaliada.

O Fórum Digital da Comunidade Portuguesa na Alemanha contou com a participação de um português e de uma portuguesa residentes na zona de Gütersloh, para partilharem o sentimento da comunidade portuguesa na região.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), no distrito de Warendorf, o número de infeções desceu para 47,9 por 100 mil habitantes nos últimos sete dias. Já no distrito de Gütersloh o valor é de 177,7 casos por 100 mil habitantes, na terça-feira o valor era de 270,2.

Assista ao Fórum Digital da Comunidade Portuguesa na Alemanha: