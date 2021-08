Como escolher a transportadora certa para o envio de encomendas?

Todos os dias enviam-se e recebem-se milhões de encomendas pelo mundo. Hoje em dia é um processo ágil, para milhões de clientes particulares e empresas. Os processos de envio de encomendas, outrora burocráticos e lentos, tornaram-se simples, rápidos e seguros.

Empresas como a Packlink agregam os melhores serviços e preços de transportadoras nacionais para o envio de encomendas em plataformas user friendly, disponibilizando em poucos passos os melhores orçamentos para cada envio específico, permitindo também a comparação de preços. Estes tipos de produtos digitais ajudam a poupar tempo e dinheiro – também porque tempo é dinheiro – permitindo gerir e seguir todo o processo num painel de controlo único.

É fácil fazer o envio de encomendas através destas plataformas. Para além disso, é bastante económico. Isto deve-se ao facto destas empresas terem acordos com várias transportadoras nacionais e internacionais, o que permite usufruir dos melhores preços que estas têm para oferecer.

Há quem prefira, ainda assim, pesquisar pelos melhores serviços que as transportadoras nacionais têm para envio de encomendas. Se é o seu caso, fique a saber as informações básicas que deve ter em conta sobre as transportadoras para escolher a melhor de todas. Deve, em primeiro lugar, considerar se vai fazer um envio único, ou se se fará várias encomendas mensais e por ano. É um cliente particular e quer enviar um item para um familiar noutro país? Tem um negócio de e-commerce?

O produto

First things first. Deve ter clara a tipologia, peso, dimensões e volume do produto a enviar, bem como o tipo de embalagem a utilizar. Todas estas variáveis podem influenciar o preço do seu envio.

Condições e termos

Que pontos devem estar evidenciados nas condições de serviço das transportadoras? Recolha, encomendas e entrega das encomendas, preços, condições dos itens, responsabilidades da transportadora, e ainda o enquadramento legal e termos para eventuais reclamações. Pode não ser a tarefa mais entusiasmante do ano, mas esses termos e condições devem ser lidos ao detalhe. Pode também contactar a linha de apoio ao cliente das transportadoras, ou os formulários de ajuda que estas disponibilizam nos seus websites.

Seguimento

O tracking é dos pontos mais importantes do serviço de envio de encomendas. É uma funcionalidade que além de permitir identificar o status da sua encomenda ao longo do percurso do envio até à chegada, apresenta outras vantagens para o meio empresarial. Para a utilizar, terá que ter um código de identificação.

Outra opção que deve verificar é se as transportadoras notificam os clientes quando a data de entrega se aproxima. Muitas vezes os clientes não estão em casa, porque não sabem quando as encomendas chegam. Com a notificação, a que geralmente vem associado um período horário de entrega, fica mais fácil gerir a receção.

Pontos de entrega e prazos

Por norma, as transportadoras têm vários tipos de entrega: envio padrão, envio expresso, envio no mesmo dia, entrega em casa, ou entrega num ponto de recolha designado (por exemplo, uma loja parceira). Todas estas opções apresentam preços diferentes. Confira-os bem.

Taxas e seguros

Serviços como a recolha, devolução e armazenamento podem ter taxas que encarecem o envio de encomendas. Essas mesmas taxas devem estar apresentadas de forma clara nos websites das transportadoras. Deve lê-las com atenção antes de contratualizar o serviço. Para além disso, deve escolher uma transportadora em que seja possível fazer um seguro para a sua encomenda, para que esta possa ficar coberta caso haja algum azar.

E que mais se deve saber?

Informação é poder. E sobre as transportadoras deve saber tudo para poder fazer o seu envio de encomendas com tranquilidade. E o que deve saber? Horários; condições da frota; se trabalha com alguma plataforma de integração; qual a tecnologia utilizada; condições laborais dos trabalhadores, qual a zona geográfica em que opera; se trabalha em outsourcing; qual é o número de tentativas de entrega; qual é o custo da recolha na devolução.

Escolher uma transportadora para fazer os seus envios de encomendas nunca foi tão fácil. Quer queira escolher uma plataforma agregadora de serviços de envio de encomendas, ou caso queira fazer uma pesquisa particular no Google, as possibilidades são imensas. Uma coisa é certa: tem que absorver toda a informação possível sobre todas as transportadoras para evitar surpresas. Desconfie de empresas com pouca informação ou com informação dúbia. Valorize quem documenta todas as opções de forma clara e acessível. A partir daí, é só escolher aquela que melhor se adequa ao seu caso e começar a enviar. Bons