Como é que a sua organização equilibra as exigências do trabalho?

Promover no local de trabalho uma oportunidade de apoiar o colaborador quer em problemas relacionados com o trabalho (tarefas, relações, horários) como com a sua vida pessoal e familiar (saúde, insónias, fadiga, finanças, parentalidade, lazer) é uma estratégia cada vez mais importante no sentido de maior produtividade nas organizações.

Ter mesmo um gabinete de saúde mental na organização é um investimento com alto retorno.

Num tempo de rápidas mudanças e constantes incertezas, falta de emprego para todos, trabalho temporário, trabalho por turnos, a intervenção ao nível da saúde mental numa organização requer uma abordagem multinível.