Como é o dia-a-dia de um programador?

O dia-a-dia de um programador de software pode ser muito variado, dependendo da empresa para qual se trabalha, ou do projecto que se tem em mãos. No entanto, há alguns elementos comuns que estão presentes na maioria dos trabalhos de desenvolvimento de software, uma das profissões com melhores perspetivas de futuro em 2023.

A primeira coisa a ter em mente é que, apesar de uma grande parte dos programadores de software trabalhar em ambiente de escritório, quer seja de uma empresa ou privado, existe uma crescente adopção do trabalho à distância, tendo este ganho ainda mais expressão durante o período da pandemia do COVID-19. Em todo o caso, quer seja no escritório ou em casa, um programador realiza quase todo o seu trabalho a partir de um computador, muitas vezes conectado a diversos ecrãs, e com o apoio de outros materiais como livros ou manuais, que possam ser necessários no desempenho das tarefas diárias.

Como começa o dia?

Um programador de software pode começar o dia por verificar e responder a e-mails, rever códigos com outros membros da equipa, ou a concluir qualquer tarefa que tenha ficado para trás, para que se possa rapidamente concentrar nas tarefas do dia. Muitos programadores de software trabalham em equipas, o que significa que muitas vezes começam o dia com uma reunião, ou briefing, onde os membros da equipa partilham o progresso dos seus projectos. Esta é uma oportunidade para a equipa discutir quaisquer obstáculos que estejam a enfrentar, coordenar esforços, e assegurar que todos estão devidamente informados, e preparados, para realizar as suas tarefas diárias.

Uma vez terminado o briefing, o programador de software começa a trabalhar nas tarefas com maior grau de prioridade. Isto pode envolver escrever código, corrigir bugs, testar programas, ou escrever documentação. As tarefas exactas dependerão da fase do projecto, mas o objectivo é sempre o de criar software de alta qualidade e que satisfaça as necessidades dos utilizadores.

Ao longo da tarde

À medida que o dia avança, o programador do software pode focar-se na revisão de código, discutir questões técnicas, ou participar em reuniões com a sua equipa. Estas reuniões são uma oportunidade para o programador de software obter feedback acerca do seu trabalho, e certificar-se de que o projecto está no bom caminho para cumprir os seus prazos.

No final da tarde, um programador pode passar algum tempo a investigar novas tecnologias ou técnicas que possam ser relevantes para o seu trabalho. Pode ainda trabalhar nos seus próprios projectos pessoais, participar em sessões de formação ou workshops, para melhorar as suas competências.

Final do dia

No final do dia, o programador pode dedicar algum tempo a refinar o trabalho já feito, certificando-se que todo o código está funcional, mas também, a planear as suas tarefas para o dia seguinte. Pode ainda tirar algum tempo para conversar com os seus colegas acerca das últimas novidades da indústria, ou simplesmente a descontrair depois de um dia de trabalho.

Um dos apectos que há sempre que ter consideração, é que o ritmo de trabalho no desenvolvimento de softwarepode ser rápido e intenso, com prazos apertados e sujeito a alguma pressão, para que a entrega de software seja célere e de qualidade. No entanto, e em regra, as recompensas são vastas, não apenas a nível remuneratórios, mas também ao nível pessoal através da satisfação que se cria ao trabalhar em algo novo.

Além disso, as indústrias de desenvolvimento de software têm-se expandido rapidamente, com muitas oportunidades de emprego disponíveis para aqueles com as competências, e experiencia, adequadas. Espera-se que a procura por programadores continue a aumentar nos próximos anos, sendo para muitos, uma opção de carreira bastante atractiva.

Um desafio gratificante

No geral, o dia-a-dia de um programador pode ser bastante variado e desafiante, mas também muito gratificante. Envolve uma mistura de trabalho técnico, colaboração, e resolução de problemas, proporcionando oportunidades de crescimento a nível profissional e pessoal. Se é um profissional experiente, há sempre algo novo para aprender e descobrir no mundo do desenvolvimento de software. Para aqueles que pensam em começar, existem escolas especializadas em programação como a Wild Code School, que oferecem formação nesta área, para todos aqueles que procurem uma oportunidade numa das áreas de maior sucesso a nível global.

