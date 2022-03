Como diferenciar-se dos seus concorrentes em eventos e congressos

Com a previsão do levantamento de muitas das restrições trazidas pela pandemia, é de esperar um 2022 marcado pelo regresso dos grandes eventos destinados a empresas, como é o caso das feiras, eventos corporativos e congressos.

Este regresso a uma certa “normalidade” pré-pandémica será de extrema importância para as empresas, entre outras coisas, desenvolverem novas parcerias, otimizarem as suas técnicas de venda e, sobretudo, captarem novos clientes.

Num mundo tão competitivo como aquele em que nos encontramos, captar e fidelizar novos clientes não é fácil, mesmo em eventos que atraem um grande número de pessoas.

Sabendo disto, ao longo das próximas linhas vamos auxiliar o seu negócio a ganhar vantagem sobre os seus concorrentes diretos nas feiras e congressos em que marcará presença durante 2022.

Combine uma estratégia de comunicação online e offline

A partir do momento em que a sua empresa decide participar numa feira ou congresso, o primeiro passo a tomar deve ser comunicar a decisão interna e externamente utilizando todos as plataformas ao seu dispor (site corporativo, newsletters, redes sociais, etc.)

Deste planeamento pré-evento deve fazer ainda parte a distribuição dos produtos de impressão necessários para o evento, como cartazes, flyers, cartões de visita, catálogos ou displays.

Já para o pós-evento, deve preparar uma estratégia de acompanhamento para aproveitar todos os contatos que fez.

Para além de incluir esses contactos na sua newsletter, esta estratégia deve incluir a oferta algo valioso de modo a gerar um relacionamento comercial valioso, como uma oferta exclusiva ou um desconto especial.

Patrocinar o evento

Patrocinar um evento é uma das estratégias de marketing mais comuns e efetivas, mas irá exigir da sua empresa um investimento financeiro.

Por isso, se a feira ou congresso é um dos mais importantes para o setor onde a sua empresa trabalha, estar entre os patrocinadores será uma ótima oportunidade para melhorar a visibilidade do seu negócio, uma vez que a sua imagem corporativa irá aparecer em todo o material de comunicação e no site do evento, o que, por sua vez, permitirá melhorar também o seu posicionamento online aumentando o tráfego para o seu próprio site.

Além destas vantagens, a sua empresa poderá participar em algumas das ações de marketing direto realizadas durante o evento, garantindo que o público interaja com os seus produtos e conheça a sua marca.

Aposte num stand cativante

A imagem da sua banca ou stand numa feira ou congresso é um dos fatores mais importantes para atrair potenciais clientes.

Neste item não conta apenas o design do espaço, mas também o trabalho dos profissionais que o dirigirão ou o material que ele incluirá.

Aposte num design homogêneo que tenha por base a imagem corporativa da sua empresa ou, em alternativa, uma imagem criada especificamente para o evento para o seu stand e material de comunicação.

Em relação ao material de comunicação propiamente dito, a maior parte do público é conservadora e espera encontrar os tradicionais panfletos, folhetos explicativos e cartões-de-visita no seu stand.

Para o público que espera uma abordagem menos conservadora, prepare displays interativos e vídeos promocionais que expliquem o que a sua empresa faz, quais os seus produtos e como se diferencia da concorrência.

Já quanto aos profissionais encarregados de receber o público, opte por um vestuário personalizado e com um design uniforme e atraente que passe uma mensagem clara e visível.

Para além disto, é interessante e importante que ofereça material de merchandising personalizado como copos, mochilas, sacos, canetas, sweatshirts com a sua imagem de marca e contactos.

Se não sabe por onde começar, a Gift Campaign dá-lhe uma ajuda. Esta empresa 100% online oferece às empresas uma grande diversidade roupa de trabalho e brindes personalizados como canetas, pens e canecas que poderão ser oferecidos como brinde a clientes, no âmbito de campanhas publicitárias, eventos especiais ou como merchandising.

Por exemplo, a Gift Campaign poderá personalizar as peças de vestuário com o logo da marca para que os seus profissionais a usem como roupa de trabalho personalizada no desempenho das suas funções durante o evento ou, em alternativa, oferecê-las aos visitantes do seu stand como parte de um kit de boas-vindas. Estas duas ações combinadas acabaram por dar uma maior visibilidade e alcance à comunicação da sua marca.

Trabalhar a interação com o cliente

Não é uma novidade para si se lhe dissermos que um dos principais objetivos de marketing de uma determinada empresa ou negócio é criar um relacionamento sólido e duradouro com seus clientes.

Quanto mais souber sobre os consumidores a que se destinam os seus produtos e serviços, mais hipóteses a empresa terá de gerar uma ligação entre estes e a sua marca ou produto.

As feiras e congressos são, por excelência, lugares onde esta ligação pode e deve ser trabalhada, por isso, a empresa deve trabalhar primeiro a sua comunicação digital para depois, presencialmente, potencializar o relacionamento com o cliente, agregando valor diferencial, dando-lhe tratamento personalizado e diferenciado, bem como novas experiências de compra.

A sua empresa pode aproveitar a presença numa feira ou congresso para, por exemplo, oferecer amostras de produtos aos visitantes, fazer descontos significativos ou criar uma certa expectativa prévia organizando um pequeno concurso ou sorteio comunicado previamente através dos seus canais digitais.

Deste modo, para além de um stand, estará a criar o seu próprio evento dentro do evento principal diferenciando-se da concorrência e proporcionando aos clientes uma nova experiência.