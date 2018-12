Assim como pode levar uma travessa quente para a mesa sem se queimar nem queimar os presentes, também pode treinar como comunicar sobre temas quentes sem se queimar.

Como?

Levando o tema ao seu interlocutor com o auxílio de luvas cujo material suporta bem temperaturas muito altas.

Assim como pode ir à praia e usufruir do sol sem se queimar, também pode treinar como comunicar sobre temas quentes sem se queimar.

Como?

Indo ao encontro do seu interlocutor, usufruindo da oportunidade, já munido com um protector anteriormente colocado ou logo no primeiro minuto da exposição.

Assim como pode depilar-se com cera quente sem se queimar, também pode treinar como comunicar sobre temas quentes sem se queimar.

Como?

Fazendo o teste de temperatura antes de usar da palavra para o tema quente a levar ao seu interlocutor.