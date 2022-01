Como aumentar o tráfego e o engajamento do seu site

O tráfego e o engajamento do seu site podem variar conforme as estratégias de marketing. Veja como ir pelo caminho certo.

Colocar um site no ar exige bastante planejamento e trabalho. Depois de todo o esforço, a ideia é que ele consiga trazer resultados.

O tráfego e o engajamento do site são algumas das coisas esperadas. Para conseguir se destacar é preciso adotar algumas medidas e fazer ações que atraiam o público. Veja o pode e deve ser feito.

1. Crie conteúdo com vídeos

Os vídeos são um coringa quando o assunto é chamar a atenção. Não há quem resista a eles, pois são mais atrativos visualmente e podem trazer muitas informações.

Até mesmo uma galeria de imagem pode ser substituída por ele. Experimente fazer vídeo com fotos para contar uma história e veja que os resultados são mais positivos do que apenas uma página com diversas imagens.

Os vídeos também podem ser usados para esclarecer dúvidas, ensinar alguma coisa e muito mais. Além disso, é possível apresentar o seu produto, com todas as suas vantagens, como se o cliente estivesse vendo-o de forma presencial.

2. Conheça o seu público

Saber quem é seu público, o perfil dele, o que estão buscando e suas dores é essencial. Uma das estratégias usadas no marketing que trazem esse resultado é criar pessoas que reflitam a realidade.

Quando for criar os conteúdos e serviços pense nas pessoas. Dessa forma fará o que o consumidor realmente precisa e conseguirá atrair mais atenção.

Além de oferecer algo sob medida, o que desperta o interesse, conseguirá mais engajamento.

3. Otimize o site para dispositivos móveis

O tráfego e o engajamento do seu site podem estar relacionados não apenas ao conteúdo, mas à experiência que ele oferece.

Não é nenhuma novidade que muitas pessoas navegam na internet utilizando o smartphone e outros dispositivos móveis. Por isso, o site precisa funcionar corretamente neles.

É necessário trabalhar em um site responsivo, ou seja, ele deve ter todos os recursos disponíveis que possuem no celular. Além disso, deve ter uma navegação agradável e com carregamento rápido.

O resultado é que as pessoas passam a gostar dele, navegam por mais páginas e se engajam.

4. Divulgue nas redes sociais

Por terem um bom alcance acabam gerando tráfego e o engajamento do seu site tão desejado. Para isso é possível apostar em postagens gratuitas ou anúncios pagos.

Um bom canal para que o site passe a ser conhecido são as redes sociais. Elas podem ser usadas para promover um conteúdo ou até mesmo produtos.

Mas, lembre-se é preciso garantir que o site seja interessante para que a pessoa passe por mais páginas e não apenas esta e não queira mais voltar.

5. Aposte em títulos atrativos

Se quer chamar a atenção, precisa ter um título que faça isso. Alguns são capazes de converter porque conseguem fazer isso com apenas algumas palavras.

Eles geram curiosidade e despertam o interesse de querer saber mais. Os títulos podem demorar para ser escolhidos como definitivos. Pode ser preciso elaborar diversos até que se chegue ao ideal.

Para que sejam atrativos e gerem tráfego e o engajamento do seu site, existem algumas dicas.

Eles podem ser curiosos, prometer alguma coisa (que deverá ser entregue ao longo do conteúdo), oferecer dicas e trazer números.

6. Tenha parcerias relevantes

As parcerias podem trazer benefícios para ambos os lados. Essa pode ser com um influenciar, outra empresa ou qualquer outra pessoa ou organização com valores parecidos.

Com elas é possível conseguir a troca de tráfego por indicação, enquanto seus consumidores acessam o conteúdo do parceiro, os dele fará o mesmo. Funciona de forma simples e a divulgação da parceria pode influenciar nos resultados.

Faça isso de forma sutil, por exemplo, apresentando o produto do parceiro, criando eventos em conjunto e outros. A ideia é despertar o interesse sem que isso pareça algo intencional a uma venda.

Aumentar o tráfego e o engajamento do seu site exige a combinação de diferentes fatores e dedicação no marketing. Quando bem trabalhado, os resultados são surpreendentes e nem sempre o investimento é alto.

Então, preparado para aumentar o tráfego e o engajamento do seu site? Aposte nestas dicas!