nas falésias rochosas e no topo dos penhascos.

nas paredes rugosas, no conforto da lareira, nas artérias, nas veias.

nas histórias de embalar e na cadeira de baloiço. no sol e no mar. no fundo do poço.

nos estádios. nos mercados. além-mar, onde a terra nasce com o sol poente. no desconforto. do lado esquerdo, do lado direito, como omnipresente deus insatisfeito, no corpo e mente e no peito, além-terra, junto ao mar. sem plateia. na espuma do oceano que ensaibra dentro descansa por instantes e:

é como as ondas ao beijar a areia.

(ouve-a ao longe – a sussurrar em crescendo;

faz-se vibrar em passo lento, deixa-se saborear, pede silêncio

antes de me afundar nela e náufrago a acompanhar no regresso ao lar)

é o toque que me gela os ossos antes dos músculos, o suave encanto

de uma onda vertiginosa a encharcar-me a pele. é o chamado distinto

que dizem os búzios ser portadores – a brisa do mar (ou da palavra)

que se mistura com a cristalinidade das águas em mutação (ou das ideias

sem amarras), e a todo o momento se reforma essa complexa arma-expressão.

(nadaremos na maré vazia à noite,

molharemos os pés na nova vaga durante o dia.

do mais ínfimo átomo e

do mais simples ato

nasce poesia.)