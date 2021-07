Comissões temáticas do CCP reunidas em Lisboa

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas participa esta quinta-feira na sessão de abertura da reunião anual de três comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP): a comissão temática para o Ensino do Português no Estrangeiro, Cultura, Associativismo e Comunicação Social, a comissão temática para as Questões Sociais, Económicas e Fluxos Migratórios e a comissão temática para os Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política.

Ao longo dos dois dias em que decorrerá este encontro, Berta Nunes reunir-se-á com cada uma destas comissões temáticas do CCP, o órgão consultivo do Governo para as políticas relativas à emigração e às comunidades portuguesas no estrangeiro.

Neste âmbito, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas participará também, na sexta-feira, numa visita às instalações do Centro de Atendimento Consular para o Reino Unido, em Lisboa, e, no mesmo dia, às 16h30, intervirá na sessão de encerramento desta reunião anual.