Comissária Elisa Ferreira encontra portugueses do Luxemburgo

Na segunda-feira, a comissária europeia para a Coesão e Reformas, a portuguesa Elisa Ferreira, estará no Luxemburgo para apresentar os investimentos da política de coesão que vão ser atribuídos ao país em 2021-2027, incluindo o programa de cooperação transfronteiriça “Grande Região” que inclui o Luxemburgo e as zonas fronteiriças da França e Bélgica.

A comissária fará um discurso na Câmara dos Deputados do Luxemburgo.

Em seguida, acompanhará a Ministra da Família, Integração e Grande Região, Corinne Cahen, e o Ministro da Energia e Ordenamento do Território, Claude Turmes, numa visita ao projeto GROOF, “Greenhouses to Reduce CO2 on RooF”, que foi co-financiado pelo programa Interreg NW Europe.

Depois, a comissária Elisa Ferreira terá um encontro com representantes da comunidade portuguesa na presença do embaixador Pedro Sousa e Abreu.

Também participará num diálogo cidadão com jovens e membros da sociedade civil da Grande Região.