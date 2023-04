Comissão Europeia quer reduzir consumos de aparelhos em ‘standby’

A Comissão Europeia adotou esta segunda-feira novas regras para reduzir o consumo de energia de aparelhos elétricos em modo de espera (‘standby’), estimando uma poupança para os consumidores de 530 milhões de euros anuais até 2030.

Ao exigir um gasto reduzido de eletricidade dos produtos, como máquinas de lavar roupa, televisores e consolas de jogos de vídeo, quando estes se encontram em modo de baixo consumo, Bruxelas estima que seja gerada uma poupança anual de energia de quatro terawatts por hora até 2030 (quase o dobro do consumo anual de Malta), o que se traduz numa poupança anual de emissões de gases com efeito de estufa de 1,36 milhões de toneladas de equivalente CO2.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, as novas medidas – já debatidas com o Conselho da União Europeia (UE) e o Parlamento Europeu – têm em conta a evolução tecnológica e do mercado nos últimos anos e alargam o âmbito das regras, incluindo agora, por exemplo, produtos com uma fonte de alimentação externa de baixa tensão, tais como equipamento de rede de pequena dimensão (incluindo ‘routers’ e ‘modems’ Wi-Fi) ou altifalantes sem fios.

O novo regulamento – que atualiza regras de 2013 – entra em vigor 20 dias após publicação no Jornal Oficial da UE (que é esperada “num futuro próximo”), havendo um prazo de transição de dois anos para os fabricantes se adaptarem.