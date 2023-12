Comissão Europeia envia 100 milhões para a Palestina

A Comissão Europeia anunciou esta semana um pacote de assistência financeira de 118,4 milhões de euros para apoiar a Autoridade Palestiniana, integrado na dotação anual para a Palestina em 2023, entretanto revista em alta devido à guerra em Gaza.

Em comunicado, o executivo comunitário indica que a verba irá contribuir para pagamentos de salários e pensões de funcionários públicos na Cisjordânia e de subsídios sociais para as famílias vulneráveis através do programa de transferência de dinheiro na Cisjordânia e em Gaza.

O montante também deverá ser canalizado para o pagamento das transferências de pacientes para os hospitais de Jerusalém Oriental e para o apoio técnico e administrativo às instituições da Autoridade Palestiniana.

A União Europeia (UE) é o maior doador de ajuda externa aos palestinianos, num montante de quase 1,2 mil milhões de euros no período 2021-2024, tendo já sido disponibilizados 809,4 milhões.

O governo do movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, no poder desde 2007, anunciou esta semana que as operações militares israelitas fizeram 20 mil mortos no enclave desde o início da guerra, a 07 de outubro, contabilizando também 52.600 feridos.

Israel declarou guerra ao Hamas, em retaliação ao ataque de 07 de outubro perpetrado pelo grupo em território israelita, que fez 1.139 mortos, na maioria civis, de acordo com o mais recente balanço das autoridades israelitas.

Cerca de 250 pessoas foram também sequestradas nesse dia e levadas para Gaza, 128 das quais se encontram ainda nas mãos do movimento islamita, considerado uma organização terrorista pela UE, pelos Estados Unidos e por Israel.