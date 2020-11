Comissão Europeia atribui prémio de inovação a Portugal

O projeto «Portugal Bike Value» foi o grande vencedor na categoria de apoio à internacionalização das empresas na final dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2020 (EEPA). A final desta competição na fase europeia realizou-se esta segunda-feira por ocasião da SME Assembly 2020, onde a Comissão Europeia galardoou vários vencedores, entre eles, um projeto português.

O «Portugal Bike Value», um projeto da ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, em parceria com a Universidade de Aveiro, visa apresentar e promover o potencial da indústria portuguesa das bicicletas, afirmando-a como um player na cadeia de fornecimento do setor para a Europa e afirmar Portugal como destino de investimento estrangeiro na área da Mobilidade Suave.

Esta final europeia contou também com a participação do «HOSPES by AHP – Digital Plataform», um projeto da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal em parceira com o Turismo de Portugal e selecionado pelo Júri europeu para a shortlist final. Trata-se de um programa corporativo de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, assente numa economia circular partilhada.

Portugal tem registado desempenho assinalável, com vários prémios europeus atribuídos e reconhecimento público da Comissão Europeia, como aconteceu na presente edição, em que Portuga foi felicitado pelo número recorde de candidaturas recebidas na fase nacional.

Ao longo dos 14 anos dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial, uma iniciativa da Comissão Europeia, Portugal tem tido um lugar de relevo, com o IAPMEI a receber mais de 700 candidaturas e a distinguir mais de 120 projetos.

No conjunto dos 27 países participantes na edição EEPA 2020, o IAPMEI, coordenador nacional dos EEPA desde a primeira edição, recebeu 51 candidaturas, mais de 27% do total de todas as candidaturas recebidas na fase nacional, o que demonstra o elevado desempenho do ecossistema nacional em prol de mais empreendedorismo, mais inovação e mais internacionalização.

