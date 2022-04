Comissão Europeia ajuda refugiados a aceder a trabalho na UE

A Comissão publicou uma recomendação sobre o reconhecimento das qualificações académicas e profissionais das pessoas que fogem da invasão da Ucrânia pela Rússia. Fornecerá às autoridades dos Estados-Membros orientações e conselhos práticos para assegurar um processo de reconhecimento célere, equitativo e flexível.

Em resultado da agressão militar e da invasão não provocadas pela Rússia, chegaram à UE mais de 4 milhões de pessoas que fogem da guerra e procuram proteção. Depois de terem as necessidades imediatas satisfeitas, nomeadamente abrigo e cuidados de saúde, é vital para o bem-estar dos refugiados e para a sua integração nos países de acolhimento que tenham, entre outros direitos, acesso a empregos para os quais têm qualificações.

O comissário do Mercado Interno, Thierry Breton, declarou: «O direito de acesso ao mercado de trabalho é um aspeto fundamental da proteção temporária. Com esta recomendação, estamos a dar um passo fundamental para a tornar mais eficaz. Vai ajudar as pessoas que fogem da guerra a encontrar um caminho para um emprego valorizante e, simultaneamente, facilitar a sua integração. Uma abordagem simples e mais harmonizada do reconhecimento das qualificações permite mobilizar o poder solidário do mercado único e abrir oportunidades em toda a UE às pessoas necessitadas.»

Para apoiar os Estados-Membros no reconhecimento célere, equitativo e flexível das qualificações, a Comissão tomou uma série de medidas, nomeadamente:

A pedido da Comissão, a Fundação Europeia para a Formação criou uma plataforma de recursos para as qualificações ucranianas, onde as informações podem ser partilhadas. A partilha de informações em grande escala e a transparência entre os Estados-Membros serão fundamentais para permitir procedimentos acelerados.

Para ultrapassar a barreira das línguas, a ferramenta eTranslation desenvolvida pela Comissão foi adaptada para satisfazer a procura de traduções rápidas e fiáveis a partir do ucraniano. A tradução a partir do russo também é possível e pode ser útil, dado que muitos profissionais na Ucrânia obtiveram os seus diplomas em russo.

As pessoas que fogem da invasão da Ucrânia pela Rússia podem ter sido forçadas a abandonar o país sem os originais dos títulos das suas qualificações. É necessária uma abordagem flexível à forma de avaliar os pedidos de reconhecimento nestes casos, incluindo a opção de reemitir diplomas em formato digital.

A experiência mostra que os refugiados trabalham frequentemente em empregos que exigem qualificações inferiores às que possuem e estão expostos ao risco de más condições de trabalho. É o caso, em especial, das mulheres, que representam uma elevada percentagem dos refugiados. A criação de um mecanismo simples e rápido de reconhecimento das qualificações contribui fortemente para evitar essa situação. Garante que as pessoas a quem é concedida proteção temporária podem trabalhar em empregos para os quais estão qualificadas. A recomendação aborda o acesso das pessoas que fogem da guerra às profissões regulamentadas, as quais incluem enfermeiros, médicos de clínica geral e — dependendo do Estado-Membro — professores e pessoal educativo. Com o afluxo de pessoas que fogem da guerra, existe uma maior necessidade dessas profissões, uma vez que os refugiados necessitam de acesso a cuidados de saúde, a estruturas de acolhimento de crianças e à educação — muitas vezes na sua própria língua. Facilitar o reconhecimento das qualificações académicas e profissionais pode, por conseguinte, ajudar a garantir que os novos profissionais possam trabalhar rapidamente e ajudar os seus compatriotas. Assegura igualmente que as pessoas adquiram experiência e competências pertinentes durante o período de proteção temporária, o que acrescenta valor às suas qualificações quando regressam ao país de origem.

A Comissão vigiará e acompanhará de perto estas recomendações. Um grupo específico com a participação de todos os Estados-Membros já realizou uma primeira reunião e continuará a reunir-se regularmente para debater a aplicação das recomendações e partilhar desafios e boas práticas, com vista a acelerar o processo e evitar duplicações. As autoridades ucranianas competentes serão igualmente convidadas a participar nestas reuniões.

Esta recomendação surge na sequência da primeira resposta da Comissão para assegurar a rápida integração das pessoas que fogem da guerra delineada na Comunicação «Preparar a Europa para acolher e suprir as necessidades das pessoas em fuga da guerra na Ucrânia». A recomendação baseia-se igualmente no Plano de ação sobre a integração e a inclusão para 2021-2027 da Comissão, o qual reconhece que facilitar o reconhecimento das qualificações é fundamental para uma melhor inclusão dos refugiados e dos migrantes no mercado de trabalho.