Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas reelege Paulo Pisco

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, foi reeleito coordenador dos Deputados do PS na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que é a principal comissão parlamentar que trata das questões relacionadas com as comunidades portuguesas.

As eleições para a coordenação das comissões parlamentares permanentes decorreram durante a sessão plenária de dia 13 de abril, no mesmo dia em que os deputados tomaram posse nas respetivas comissões parlamentares. Paulo Pisco é também membro suplente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas trata de todos os assuntos da política externa portuguesa, das relações bilaterais e das organizações multilaterais, da Cooperação para o Desenvolvimento e dos assuntos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP, bem como de todas as matérias relativas às Comunidades Portuguesas.

Para além de Paulo Pisco (Europa), fazem parte desta comissão os deputados do PS Francisco César (Açores e vice-presidente da bancada responsável pela Comissão) Nathalie Oliveira (Europa e vice-coordenadora), Anabela Real (Braga), Cláudia Santos (Aveiro), Diogo Leão (Lisboa), Eunice Pratas (Setúbal), Gil Costa (Setúbal), João Pedro Matos Fernandes (Porto), Miguel Iglésias (Madeira) e Sérgio Sousa Pinto (Lisboa), que foi reconduzido como presidente da Comissão.