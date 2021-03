Comemorações do 10 de Junho vão ser na Bélgica

As comemorações deste ano do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas vão realizar-se na Região Autónoma da Madeira, como estava previsto que acontecesse em 2020, e na Bélgica, anunciou esta quarta-feira a Presidência da República.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “nomeou hoje a comissão encarregada de organizar as cerimónias do Dia de Portugal, que se realizarão dia 10 de junho no Funchal e, depois, em Bruxelas, junto da comunidade portuguesa na Bélgica”.

O Presidente da República nomeou a médica Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, para presidir às comissão organizadora das comemorações do 10 de Junho deste ano.

De acordo com o despacho do Presidente da República, o almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, e os seus chefes da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, e da Casa Militar, o vice-almirante João de Sousa Pereira, são outros dos elementos da comissão organizadora do 10 de Junho.

