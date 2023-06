Comédia negra sobre a eutánisa coproduzida com Portugal

“Sonhar com Leões” é o segundo filme do realizador português Paolo Marinou-Blanco, resultado da co-produção entre Portugal, Espanha e Brasil. Trata-se de uma comédia negra sobre a eutanásia.

As filmagens da longa-metragem arrancaram no dia 29 de maio e vão se estender por seis semanas em Portugal e Espanha, nomeadamente Lisboa, Barreiro, Oeiras e Palma de Maiorca.

Acerca do enredo sabe-se que o filme cruza os caminhos de duas pessoas que desejam morrer. Gilda, que já tinha tentado o suicídio, e Amadeu, que tem uma doença terminal.

O elenco conta com a atriz brasileira Denise Fraga, no papel de Gilda e João Nunes Monteiro, que dá vida a Amadeu. A estes nomes juntam-se Joana Ribeiro, Sandra Faleiro, Roberto Bomtempo e Victória Guerra, entre outros.

A longa-metragem tem o apoio do programa Eurimages, ICA, Ibermedia, NOS Audiovisuais, Câmara Municipal de Lisboa, Agência Nacional do Cinema do Brasil, Sociedade Portuguesa de Autores e Mallorca Film Commission.