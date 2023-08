Começou o festival SonicBlast

O festival SonicBlast tem esta quinta-feira o primeiro de três dias em pleno, levando até à Praia da Duna dos Caldeirões, no concelho de Caminha, nomes que vão de Thurston Moore a Black Angels.

A 11.ª edição do festival vai receber no primeiro dia, entre muitos outros, as atuações dos nigerinos Etran de l’air, dos britânicos Crippled Black Phoenix, dos alemães Kadavar e dos norte-americanos Acid King, cabendo o maior destaque do dia aos também norte-americanos Off!, uma “superbanda” encabeçada pelo ex-Black Flag e Circle Jerks Keith Morris.

Na sexta-feira, o cartaz conta com o nigerino Bombino, os norte-americanos Mondo Generator, de Nick Oliveri (ex-Kyuss, ex-Queens of the Stone Age), Frankie and the Witch Fingers e o Thurston Moore Group, do cofundador de Sonic Youth.

No último dia do SonicBlast, vão poder ouvir-se naquela praia do distrito de Viana do Castelo bandas como Earthless, A Place to Bury Strangers, Eyehategod, The Black Angels ou Church of Misery, entre muitos outros.

De acordo com comunicado da organização, o recinto foi aumentado este ano, “não só [em termos de] espaço, mas [de] toda a infraestrutura associada ao festival”.

No começo desta semana, a organização dava conta de que os passes para os três dias estavam prestes a esgotar, com o preço de 95 euros, sendo possível comprar bilhetes diários por 40 euros.