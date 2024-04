Começou nas Just Girls e agora Kiara Timas lançou álbum a solo

Com uma carreira musical de 17 anos, que começou nas Just Girls, Kiara Timas lançou recentemente “Nu Tempo“, o seu álbum a solo.

O novo álbum conta com 13 temas e uma sonoridade que passa pela pop, soul, jazz, “sem esquecer as suas raízes traduzindo-se num colorido de tons e sons do mundo”, explica em comunicado a agência da cantora.

Kiara abraçou o desafio da escrita e em parceria com o produtor Paulo Ferro, compositor das suas canções, criaram este novo álbum cheio de ambientes diferentes onde se dá início a uma viagem “Nu Tempo”.

Conta com a participação especial e improvável do cantor britânico Wayne Hussey, vocalista da banda The Mission e fundador de Sisters of Mercy.

Na canção “Ao Piano”, Wayne Hussey canta com Kiara em dueto, em “Run” gravou a guitarra com uma sonoridade inconfundível e como se fosse uma assinatura, e em “Nu Tempo” a sua entrega fez com que Wayne se “perdesse” literalmente no tempo onde gravou várias guitarras criando a sua própria versão.