Começaram as obras no memorial português de Boulogne-sur-mer

Começaram as obras no memorial português do cemitério de Boulogne-sur-mer, onde estão sepultados 44 soldados portugueses que participaram na Primeira Guerra Mundial.

Recorde-se que o memorial estava em muito mau estado e em risco de ruir.

Para já foram colocados andaimes no monumento e foi colocado um primeiro produto contra o musgo que se tinha acumulado. No parque de estacionamento do cemitério foi descarregado material necessário para as obras que vão ser feitas por uma empresa portuguesa sediada na região de Pas-de-Calais.

Leia mais em Lusojornal.