Começa a “corrida” aos enfermeiros portugueses

Espanha, Reino Unido, Alemanha e Holanda querem enfermeiros portugueses. A pandemia e a necessidade de reforçar a assistência em hospitais e em lares estão a intensificar os pedidos de recrutamento, garante a Ordem dos Enfermeiros. Mais de quatro mil profissionais emigraram em 2019.

A Ordem dos Enfermeiros está preocupada com a saída de profissionais de saúde de Portugal para o estrangeiro e apela ao Governo para que crie “mecanismos de fixação”. A segunda vaga da pandemia na Europa está a intensificar os pedidos de recrutamento de enfermeiros lusos, nomeadamente para exercerem funções em hospitais e em lares.

“A Ordem dos Enfermeiros está a ser confrontada diariamente, com insistência particular nas últimas duas semanas, com pedidos de recrutamento de enfermeiros portugueses por parte de vários países europeus que estão a oferecer contratos anuais, transporte e alojamento gratuitos. Só de Espanha houve cinco contactos nos últimos dias, desde a Galiza às Canárias, com ofertas de 30 mil euros brutos anuais. Já a Holanda está a oferecer, além das melhores condições remuneratórias, casa, transporte e curso da língua” holandesa, adverte a Ordem dos Enfermeiros, lembrando que, tal como sucedeu na primeira vaga da pandemia, volta a intensificar-se agora a procura por profissionais de saúde.

