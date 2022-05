Comboios alemães terão viagens a 9€

A presidente do conselho regional de Mykolaiev, cidade-tampão do avanço russo no sul da Ucrânia, acusa as forças invasoras de estarem a cometer crimes contra a humanidade nessa ofensiva, incluindo a morte de professoras que viajavam num autocarro da Cruz Vermelha para lecionar num orfanato. Destaque de uma entrevista exclusiva de Anna Zamazeeva aos enviados da RTP à Ucrânia António Mateus e Rodrigo Lobo.