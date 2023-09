Comboio noturno entre Paris e Berlim regressa nove anos depois

Adormecer em Paris e acordar em Berlim vai voltar a ser possível a partir do final deste ano. O aguardado regresso do percurso que liga as duas capitais europeias numa viagem de comboio noturna foi anunciado pela operadora ferroviária ÖBB no início deste mês, nove anos após a sua suspensão. A reativação da linha está prevista para dia 11 de dezembro de 2023.

À medida que a tendência da procura por opções de viagens com menor emissão de dióxido de carbono pelos europeus aumenta, a operadora austríaca ÖBB tem-se mostrado pioneira na reativação dos comboios noturnos na Europa.

Foi com este mote que a ÖBB anunciou que o serviço de comboios noturnos entre Paris e Berlim será retomado parcialmente já a partir de dia 11 de dezembro, inicialmente com três viagens por semana e depois diariamente, a partir de outubro de 2024, segundo o britânico The Guardian.

No percurso entre as duas capitais, o comboio efetuará paragens em Estrasburgo, Mannheim, Erfurt e Halle, tornando possível viajar entre as cidades. Segundo o mesmo jornal, a paragem na estação de Mannheim encontra-se ainda estrategicamente alinhada com os planos da empresa de tornar este local num centro para comboios noturnos, com os seus serviços Bruxelas-Viena e Paris-Viena também a fazer escala nesta paragem.

Os serviços Bruxelas-Viena e Paris-Viena são os próximos a entrar em vigor, fazendo estes percursos parte do mesmo comboio. Os passageiros que viajam de Bruxelas ou Paris para Berlim ou Viena embarcarão em carruagens diferentes, que serão reorganizadas em Mannheim, antes de seguirem viajem até o seu destino final, noite dentro. O mesmo acontecerá na direção oposta.

Os planos para ressuscitar este percurso foram anunciados pela primeira vez em dezembro de 2020 por companhias ferroviárias austríacas, francesas e alemãs, não tendo, porém, avançado até hoje. A Deutsche Bahn confirmou o regresso desta rota em dezembro, enquanto a SNCF francesa ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Tanto França como a Alemanha também se encontram em planos de introduzir um serviço de comboios rápidos entre as duas cidades a partir do final de 2024.