Combatentes portugueses sepultados em Gurs vão ser homenageados

O comité francês de homenagem a Aristides de Sousa Mendes mandou instalar uma placa no memorial do Camp de Gurs, próximo de Oloron Sainte Marie, em homenagem aos 349 combatentes portugueses que ali foram presos durante a Segunda Guerra.

A placa em granito foi feita em Portugal e começou a ser instalada no dia 7 de maio, mas a inauguração oficial e a homenagem oficial só devem ter lugar no dia 12 de setembro com a presença de uma representação oficial portuguesa.

O campo de concentração de Gurs serviu de “internamento administrativo” entre o dia 2 de abril de 1939 e o dia 31 de dezembro de 1945, e por ali passaram cerca de 64.000 pessoas.

