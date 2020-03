Com estes artistas é fácil ficar em casa

O #homestagefestival surge como um movimento de artistas e profissionais do espetáculo a nível internacional, que a partir do Facebook irão partilhar atuações, com a duração máxima de 30 minutos, a partir das suas casas.

Segundo avança um comunicado enviado ao BOM DIA, o certame junta já mais de 60 artistas, seis países e 11 nacionalidades, dos quais se destacam o ator Pedro Diogo, Luiz Caracol, Sebastião Antunes, Najla Shami, Barry White Gone Wrong, Carlos Alberto Moniz, Rua Direita, Manuel Freire, Francisco Naia e Casuar, Grutera, Maria Vanedi ou Valeria Carvalho.

As atuações serão transmitidas em direto na página de Facebook de cada artista e em na página do #homestagefestival no Facebook.

A iniciativa tem como objetivos a sensibilização para a necessidade de ficar em casa e seguir as diretivas da OMS e das autoridades de saúde de cada país, neste momento crítico e desafiante a uma escala global, explica a referida nota.

Tem ainda como propósito, a consciencialização geral acerca da situação precária vivida pelos artistas e restantes profissionais do espetáculo no contexto atual que se vive por todo o globo. A produção e o acesso à cultura são ainda mais essenciais nestes tempos desafiantes. Também por esse motivo, serão incentivados os donativos voluntários e diretos a cada artista através de MBWay, PayPal ou IBAN.