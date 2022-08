Com 18 anos, vem jogar hóquei em campo para a Alemanha

Rodrigo Castro foi recentemente contratado para jogar em Mönchengladbach, onde joga também David Franco. Estará também a tirar um curso de desporto em Colónia.

O atleta que sai agora do Casa Pia não esconde a vontade que tem de vir jogar para a Alemanha. “É um desafio e um desejo ser profissional. Vou para uma equipa da segunda divisão, mas que tem um projeto de subida muito sólido”, admite em entrevista ao Diário de Notícias.

Desde os sete anos que tem contacto com o hóquei em campo e vai agora jogar no Gladbacher Hockey and Tennis Club, no estado da Renânia do Norte-Vestfália. O próprio jogador assume que “a sensação de marcar um golo” só é superada pelo momento de ouvir o hino nacional.

#portugalpositivo