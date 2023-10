Colunista do BOM DIA publica sexto livro de poesia

Escritor e colunista do BOM DIA a viver na Escócia, Paulo Seara vai lançar o seu sexto livro: “Dia Grande para Gente Pequena”. O pré-lançamento será feito em duas datas no final desta semana, primeiro em Vila Real e depois em Matosinhos.

Esta não é a primeira vez que o autoapelidado “micro-produtor de poemas” lança um livro mas, segundo o mesmo, é a primeira vez que apresenta um livro escrito por ele.

“Dia Grande para Gente Pequena”, é o sexto e mais recente livro de Paulo Seara, “uma poesia vigorosa que perante uma humanidade onde os dias chovem lâminas deixa em aberto a forte possibilidade de um homem pode ser uma montanha tão grande quanto o tamanho dos seus dias a cumprirem-se”, diz o prefácio escrito por Nelson Ferraz.

A editora da obra é a Gugol Livreiros, parte da Seda Publicações, que, segundo o autor, “acreditou após ler as primeiras sílabas”.

Paulo Jorge Brito e Abreu, descreve o autor como “o Poeta militante, o Apóstolo da Ideia. E ele batalha, e ele labuta, por o sonho, as belas-letras e a lauta Liberdade”, no texto de apresentação incluído no prefácio da obra.

O autor vai voar da Escócia para Portugal para duas sessões de apresentação e pré-lançamento da obra no norte do país: a primeira na próxima sexta-feira, dia 3 de novembro, pelas 18h00, na Biblioteca Municipal de Vila Real, e a segunda, no dia 4 de Novembro, às 16h00, no Orfeão em Matosinhos.