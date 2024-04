Colunista do BOM DIA lança livro sobre as “memórias da ditadura”

Na sexta-feira, 12 de abril, será apresentado às 18h00, em Lisboa, na Associação 25 de Abril (Rua da Misericórdia, 95, 1200-271), o livro “Memórias da Ditadura – Sociedade, Emigração e Resistência” que recolhe fotos de Fernando Mariano Cardeira e que resulta de uma iniciativa do colunista do BOM DIA, Daniel Bastos.

A sessão de lançamento da obra, uma edição bilingue (português e inglês) traduzida por Paulo Teixeira, concebida a partir do espólio fotográfico inédito de Fernando Mariano Cardeira, antigo oposicionista, militar desertor, emigrante e exilado político, e prefaciada pelo historiador e investigador José Pacheco Pereira, estará a cargo do militar, antigo exilado político e presidente da RTP, Manuel Pedroso Marques.

No ano em que se assinala meio século de liberdade e democracia em Portugal, a publicação deste livro, que conta com o apoio institucional da ComissãoComemorativa 50 anos 25 de Abril, “constitui uma oportunidade simbólica de revisitar o país como era há 50 anos”, disse ao BOM DIA Daniel Bastos. “Mormente, o quotidiano de pobreza e miséria em Lisboa, a efervescência do movimento estudantil português, o embarque de tropas para o Ultramar, e os caminhos da deserção, da emigração a salto e do exílio, uma estratégia seguida por milhares de portugueses em demanda de melhores condições de vida e para escapar à Guerra Colonial nos anos 60 e 70”, resumiu o autor.