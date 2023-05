Colunista do BOM DIA está a dar a volta ao mundo com a namorada

Ele chama-se Vasco e foi colunista do BOM DIA durante a sua passagem, como estudante, pelo Luxemburgo. Ela chama-se Tânia e ambos estão a viajar pelo mundo durante um ano. Sim, leu bem: Vasco e Tânia tinham um sonho que agora conseguiram cumprir

“Batemos a porta de casa para não voltar a abri-la tão cedo. Partimos para uma viagem de um ano pelo mundo”, publicaram na página Instagram “Instatania & vasco || viajar desta para melhor” onde vão partilhar momentos da aventura.

“Agora que temos tempo, falta-nos outra coisa. A partilha!”, dizem os dois jovens nortenhos que, por isso criaram o espaço no Instagram para “Queremos “mostrar o nosso dia-a-dia na estrada, ou onde for que estejamos”.

Vasco explica que o planeamento da viagem levou meses, mas que o sonho era antigo. “Em cada viagem limitada pelos dias de férias, ficava sempre a vontade de comprar um bilhete só de ida. O tempo era sempre pouco para os sítios que desejávamos visitar e para as pessoas que queríamos conhecer”, explicam.

“Viajar é um privilégio que estamos a ter. Estamos felizes por isso!”, afirmam Vasco e Tânia.

Para trás deixaram as famílias. Magda Rocha é a mãe de Vasco Veludo. Conhecida e reconhecida jornalista da RTP, Magda compreende a paixão que os move mas reconhece que aguenta com dificuldade a ausência, sobretudo “no meio desta confusão toda” mas considera-se privilegiada porque “vou ver e ler histórias de vidas (que não as deles apenas) incríveis”.

Entretanto, Vasco e Tânia mesmo viajando a dois, sentem “a ânsia da partilha. Com a família. Com os amigos. E, porque não, com todos aqueles que se interessam pelo tema”.

