Colunista do BOM DIA apresentou obra na Feira do Livro de Lisboa

Pedro Paralta, português a viver no Luxemburgo, acaba de apresentar na Feira do Livro de Lisboa o seu primeiro livro.

A apresentação e sessão de autógrafos decorreu no espaço do Grupo Editorial Atlântico, na Feira do Livro de Lisboa.

“Sentimentos à beira do penhasco…ganhando asas!” é o título da obra que alguns dos leitores descrevem como um livro “de coração exposto e alma nua, numa viagem de sentimentos e simplicidade”.

Pedro Paralta, que se define como “sonhador de pés no chão e mãos levadas aos céus” escreve semanalmente no BOM DIA. Pode ler os seus poemas aqui.

“Sentimentos à beira do penhasco…ganhando asas!” encontra-se a venda na FNAC e no site da Chiado Books. A totalidade da receita obtida com as vendas será doada a instituições de caridade.