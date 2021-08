Colunista do BOM DIA apresentou novo livro na Feira de Lisboa

O livro de poesia “Amantes de Platão”, de Bruno Fidalgo de Sousa, colunista do BOM DIA, foi apresentado hoje na Feira do Livro de Lisboa.

A obra é constituída por um conjunto de poemas, alguns escritos ainda durante o tempo de faculdade, e apesar de não seguir uma linha narrativa exata, o texto caminha em torno do romance e da paixão.

O jovem afirma, em entrevista ao Jornal de Leiria, que a presença na feira é “uma oportunidade fantástica para mostrar o seu trabalho”, uma vez que “os autores precisam da validação que a publicação traz”, em especial, “a confiança da editora e a vontade do público em ler”.

O livro foi concluído em 2019 e conquistou uma honrosa menção no Prémio Ulysses, no mesmo ano. A editora The Poets and Dragons Society resolveu publicar o livro, e após algumas alterações e revisões, vai ser agora apresentada a versão final.

Bruno Fidalgo de Sousa é fundador da revista Dilúvio e anima a conta de Instagram @poemasdomeusotao, publicou, em 2018, “Os Lobos Dançam na Noite” e, em 2020, “CURVA”.