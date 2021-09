Colonialismo

Lisboetas de classe média que votaram Fernando Medina com convicção e a quem a vitória de Carlos Moedas deixa genuinamente e com razão desesperados relativamente ao futuro: quando a política do PS expulsou os pobres, vocês continuaram a votar PS, afinal vocês não eram pobres. Quando a política do PS expulsou quem tinha ou queria ter filhos e não era da classe média, vocês continuaram a votar PS. Quando o PS expulsou estudantes, vocês continuaram porque não eram estudantes, quando expulsou jovens, vocês continuaram, já não eram jovens. Agora chegou a vossa vez e já cá está muito pouca gente para vos defender. Daqui a dez ou vinte anos caberá o choro à classe média alta que hoje celebra Carlos Moedas, quando Lisboa estiver como Londres com bairros inteiros de casas fechadas propriedade de ricos europeus.

Ouvi uma conversa muito gira no comboio no outro dia. Uma jovem artista britânica de 25 anos contava a uma turista holandesa: “… and it’s amazing how cheap everything in Lisbon is! We can feel this energy in the air that there’s still so much space left for new things, to make things happen, it’s so exciting! It’s like everything is still waiting to be created. I’m definitely moving here by the end of the year”. “And what brought you to Portugal originally?”. “Oh, the weather! I love the sunshine! – I , I can’t stand the weather in Britain. Now I’ve made so many amazing friends, a Dutch girl, a Spanish girl, a Danish couple, it’s so exciting, everyone’s here!”

Acham que o Carlos Moedas está sempre a falar da Europa por acaso?