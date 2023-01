Colisão provoca autêntica chuva de notas em autoestrada espanhola

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras provocou, esta segunda-feira, a interrupção momentânea de um troço numa autoestrada em Marbella, Espanha. Se na maioria dos casos o corte de trânsito é justificado por razões de segurança, desta vez foi uma autêntica chuva de notas que fez com que os automobilistas saíssem das viaturas para tentarem amealhar algum dinheiro.

Segundo a imprensa espanhola, o caricato incidente deu-se durante a manhã de segunda-feira na A7, autoestrada que liga Marbella a Cádiz, numa altura em que duas viaturas embateram. Não se registaram feridos mas, na sequência do acidente, um dos veículos, que transportava um saco de 20 mil euros em notas de 50, ter-se-á aberto, provocando o caos na via.

Vários automobilistas apressaram-se a sair das viaturas, em plena autoestrada, para se apoderarem do dinheiro.

De acordo com as autoridades, a quantia transportada por dois homens encontrava-se dentro dos trâmites legais, razão pela qual foram autorizados a seguir viagem com o montante que foi possível recuperar.