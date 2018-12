Colisão mata emigrante em Montalegre

Uma colisão frontal entre uma carrinha e uma moto 4 em Solveira, na vila de Montalegre, causou uma vítima mortal, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real. Segundo o Correio da Manhã a vítima é Patrick Gomes, um jovem com 22 anos natural de Cepeda, mas emigrado em França, que se encontrava em Portugal a passar férias com os familiares, e que seguia na moto 4.

Segundo a fonte, o acidente terá ocorrido pelas 14:30 e não terá causado feridos.

No local estiveram 20 operacionais, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e GNR local.