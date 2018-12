“Coletes amarelos” chegam a Portugal

Prometem fechar as estradas de Portugal no dia 21 de dezembro e já têm quase 40 mil seguidores no grupo que criaram no Facebook. O objetivo era paralisar a A8, mas as dez mil confirmações no grupo e a viralização das redes sociais fizeram alastrar o fenómeno a todo o país. E a PSP já os tem sob radar.

A imagem de capa não engana. É dos “coletes amarelos” em França. O mote do grupo – “Vamos parar Portugal como forma de protesto” – é semelhante ao que deu origem ao movimento que varreu a França nos últimos fins de semana. “Queremos poder de compra. Queremos impostos e combustíveis mais baixos. O IVA deveria estar a 17%”, explica ao JN um dos responsáveis pelo grupo.

São seis os organizadores que, há pouco mais de três semanas, criaram o evento sem “ligação a qualquer partido político e de forma independente”. Vivem na Zona do Oeste, são operadores de telemarketing, pasteleiros e há até um instrutor de artes marciais. Já se conheciam, pensaram paralisar a A8 e, em poucos dias, viram a ambição crescer. “Com a adesão que temos tido, esperamos que seja em Portugal inteiro”.

