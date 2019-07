Colete amarelo português detido em Paris

A polícia francesa deteve este domingo 152 pessoas, em Paris, durante as cerimónias de celebração do Dia da Bastilha, feriado nacional, informaram fontes municipais.

Segundo a agência espanhola EFE, que cita fontes da câmara municipal da capital francesa, a maioria foi detida por participar numa manifestação não autorizada, mas também houve detenções por atos violentos contra as autoridades, destruição de bens públicos e posse de armas.

Um dos é o lusodescendente Jérôme Rodrigues figura destacada do movimento “coletes amarelos” que há meses contestam nas ruas as políticas de Macron.

A situação foi especialmente tensa no início da parada militar, na avenida dos Campos Elíseos, quando os manifestantes apuparam o presidente Emmanuel Macron e, no final, entoaram cânticos contra o capitalismo e contra o lançamento de gás lacrimogéneo.

“Quem tentou impedir o desfile devia ter vergonha. Hoje é um dia em que a nação se une e julgo que o país deve ser respeitado”, afirmou o ministro do interior francês Christophe Castaner, aos jornalistas.

O desfile contou com 67 aviões da Força Aérea francesa, 4.300 tropas a pé, 196 veículos militares, 237 tropas a cavalo e 40 helicópteros. Tal como todos os anos, desde 1980, o desfile começou no Arco do Triunfo e terminou na Praça da Concórdia.