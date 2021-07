Colégio Charm House: um hotel original em Tavira

Colégio Charm House é um original alojamento que abriu a 17 de julho, em Tavira. Dentro de uma capela, que já não estava sacralizada, instalaram-se dois quartos duplos com nomes angelicais, pé direito “altíssimo” e em tons de branco.

Convidaram-se artistas para fazerem alto relevo em gesso e a iconografia ficou “muito religiosa”, com imagens de anjos nas paredes “a controlar os pecados que os humanos fazem”, brinca José Carlos, responsável pelo projeto em conjunto com a esposa Cristina Guevara e a filha, Marta. Preservaram o altar, colocaram uma cruz no terraço em frente a esses quartos e um sino no devido posto.

A Colégio Charm House está no centro de Tavira, junto ao Rio Gilão e a cinco minutos a pé da Ponte Romana. Resulta da reabilitação e transformação de um palacete do século XVIII, que estava ao abandono, num boutique hotel de charme. Como explica José Carlos ao Boa Cama Boa Mesa, o palacete “foi construído por um antigo cozinheiro de dois reis, D. João V e D. José”, depois de ele sair da Corte. Durante o Estado Novo, o edifício funcionou como colégio e “ainda há muitas pessoas” que se recordam dessa existência.

Reabilitar aproveitando “ao máximo” a traça original, dar o “conforto dos tempos modernos” à estrutura e adaptá-la à dinâmica hoteleira, essa foi a orientação. Construiu-se um bloco adicional, integrando-o no palacete através de materiais pouco dissonantes. De um total de 20 quartos (desde €250), quatro têm piscinas privadas e terraço, três partilham uma piscina e um pátio e há ainda um quarto com jacuzzi, dois na antiga capela e uma piscina exterior de uso comum. Devido à configuração, há um grupo de quartos “mais adequados a casais à procura de escapadinhas românticas e descanso”, e outro grupo com mezzanine ou dois quartos, a pensar nas estadias das famílias. E as 17 suites apresentam áreas muito distintas: a Suite Real, por exemplo, tem 70 metros quadrados e capacidade para cinco pessoas, sendo uma das opções com piscina privada e terraço exclusivo.

Todos os quartos têm o nome de meninas (Amélia, Ester, Piedade, Vitória…) e criou-se a atmosfera de um antigo colégio de meninas. Veem-se banquinhos, objetos de escola num quarto e outros quartos com brinquedos dos anos 60, instrumentos musicais ou abordagens mais inusitadas, como um papel de parede com escovas de dentes. Na decoração, Rosarinho Gabriel recorreu bastante aos espelhos, alguns com bordaduras exóticas e grandes dimensões, como o da receção, dando amplitude às divisões. Marrakech, Índia, Cairo, Amazónia, Tânger e África são os nomes dos quartos da parte nova, mais “étnicos” e de tons mais “fortes” e quentes, como os ocres. Incluem peças que a família trouxe de viagens e de outras paragens vieram também portas e armários.

A Colégio Charm House fica na Rua Chefe António Afonso, 1, Tavira, telefone 912061961.