Coleção de Gulbenkian pode ser vista em Paris

No dia 10 de junho, foi inaugurada no Hôtel de la Marine a exposição Gulbenkian par lui-même : dans l’intimité d’un collectionneur (Gulbenkian por si mesmo: na intimidade de um colecionador), em colaboração com a coleção Al Thani.

Esta exposição, produzida no âmbito do temporada cruzada França-Portugal, destaca um conjunto de 82 obras-primas selecionadas da magnífica coleção de Calouste Gulbenkian.

O Museu Gulbenkian em Lisboa emprestou estas obras para ilustrar a preciosidade e ecletismo destes objetos. Há também muitas peças da Antiguidade ao Art Déco, bem como obras da Renascença ou Arte Islâmica.

A exposição propõe variados e únicos tipos de peças, como obras-primas de René Lalique, porcelanas da dinastia Qing, pinturas de Jean-Marc Nattier ou uma tela do famoso pintor Hubert Robert.

Entre na incrível história da prática de colecionar a figura de Calouste Gulbenkian e descubra um esboço desta exposição graças ao artigo publicado na Revista Conhecimento das Artes. A exposição está patente no Hôtel de la Marine, 2 Place de la Concorde, 75008 Paris, até dia 2 de outubro.