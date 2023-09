Coleção de Arte Contemporânea do Estado vai estar em Madrid

A primeira exposição internacional da Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE) é inaugurada esta quarta-feira em Madrid, cidade onde serão apresentadas obras de 16 artistas.

A exposição, com o título “Uma casa, teatro do mundo”, é inaugurada ao final da tarde na residência oficial do embaixador de Portugal em Madrid, no centro da capital espanhola, e poderá ser visitada até 23 de outubro.

Comissariada pela embaixada e com curadoria de Sandra Vieira Jürgens, a exposição integra obras de Ana Hatherly, Antonio Olaio, Bruno Pacheco, Carlos Bunga, Daniel Blaufuks, Eugénia Mussa, José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Fernanda Fragateiro, Gonçalo Pena, Isabel Simões, Mimi Tavares, Pedro A. H. Paixão, Sónia Almeida, Teresa Dias Coelho e Tiago Baptista.

O Ministério da Cultura iniciou este ano a circulação da CACE por diversos pontos, para promover o acesso às obras e o alargamento dos públicos.

Até agora, Vila Nova de Foz Côa e Castelo Branco receberam exposições da CACE, que já contaram com mais de 50 mil visitantes, segundo dados do Ministério da Cultura.

A exposição da CACE em Madrid faz parte da programação da Cultura Portugal, uma mostra que integra mais de 80 eventos em diversos pontos de Espanha e Andorra entre setembro e dezembro.

Numa informação enviada aos meios de comunicação social, a embaixada portuguesa destacou que à exposição “Uma casa, teatro do mundo” se somam “23 artistas que integram a Rota de Arte Contemporânea Portuguesa – Mapa de Artistas Portugueses nas galerias de Madrid”.

Trata-se de artistas portugueses com obras em exposição em galerias de Madrid, tendo sido criados, no âmbito da Cultura Portugal, “quatro itinerários que incluem visitas exclusivas” a esses espaços com obras de nomes nacionais, incluindo a residência onde está a exposição com obras da CACE.

Os itinerários e as visitas organizadas no âmbito da Cultura Portugal têm lugar nos próximos dias 21, 27 e 28 de setembro e em 05 de outubro.

A programação completa da Cultura Portugal está disponível através desta ligação.

Mais de 80 iniciativas compõem o programa deste ano da Cultura Portugal, que até ao final do ano vai levar artes e artistas portugueses a 20 cidades de Espanha e Andorra.

“A internacionalização deve ser um elemento-chave da política cultural, porque a criação artística que se faz em Portugal não se faz só no nosso país, encerrada em fronteiras nacionais”, disse o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, no Museu do Prado, em Madrid, na semana passada, na apresentação e arranque do Cultura Portugal 2023.

O ministro acrescentou que “a cultura desempenha e desempenhou sempre um lugar central na relação de Portugal com o exterior”.

“A cultura portuguesa precisa de ser mostrada hoje, não apenas do seu imenso lastro histórico, mas também na grande vitalidade que atravessa nos nossos dias”, disse ainda Pedro Adão e Silva, para destacar, na programação do Cultura Portugal, a exposição da CACE em Madrid e iniciativas com Carlos Bunga e a artista Fernanda Fragateiro.