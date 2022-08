Ando a tentar comprar dois bilhetes para os Coldplay desde há 11 horas e nada. Dizem que estão que estão esgotados, que foram os espanhois, os especuladores, as empresas na verdade sei apenas que não tenho bilhetes.

Não sou de fazer promessas, mas prometo que se não estiver la dentro, vou montar as bancas do saudoso “Manuel da Gaita”, tambem conhecido por MdG, e nos dias dos concertos, irei vender latas de cerveja, batatas fritas, sandes, amendoins, bandeiras e tudo que puder, à porta do estádio.

Aceito candidatos(as) para esta tão nobre tarefa. E ouvimos a musica cá fora.

Pedro Guimarães