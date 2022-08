Coldplay de regresso a Portugal

Os Coldplay estão de regresso a Portugal e atuam, no Estádio da Cidade de Coimbra, em maio de 2023. A primeira data está fechada para o dia 17 e os bilhetes ficam disponíveis a partir de quinta-feira.

Segundo a Everything is New, os bilhetes vão estar à venda a partir de quinta-feira, 25 de agosto, nos pontos de venda oficiais e no site da produtora, e os preços variam entre os 65 e os 150 euros.

Reconhecidos internacionalmente, os britânicos contam com mais de 80 milhões de cópias vendidas graças a temas como “Yellow”, “Viva La Vida” ou “The Scientist”, e tiveram uma última passagem pelo Estádio do Dragão, no Porto, em 2012.

Mas foi no palco do festival Paredes de Coura, há 22 anos, que uns perfeitos desconhecidos se apresentaram pela primeira vez em Portugal no festival de Paredes de Coura, a 13 de agosto de 2000: “Nós somos os Coldplay, não sabemos se alguém já ouviu falar de nós aqui”, disse o vocalista Chris Martin no espetáculo composto por oito canções, entre as quais os primeiros êxitos ‘Yellow’ e ‘Trouble’.

A nova digressão “Music of the Spheres” vai levar a banda de Chris Martin (teclado e voz), Jon Buckland (guitarra), Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria) aos palcos europeus de Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia, País, e Reino Unido.

A banda destaca um conjunto de iniciativas de sustentabilidade nos seus espetáculos, que “utiliza energia 100% renovável com um sistema de geradores feito a partir de 40 baterias de carros elétricos BMW”, que inclui a instalação de bicicletas e pistas de dança cinéticas, painéis solares e turbinas eólicas, em que os espectadores são convidados a produzir energia em cada atuação, prometendo ainda plantar uma árvore, por cada bilhete vendido, segundo o site “ustainability.coldplay.com”, onde são explicadas estas alternativas sustentáveis.